Rauman valtuutetut pääosin uskollisia istujia

Raumalla luottamustehtävät on hoidettu velvollisuudentuntoisesti, paljastaa vuosien 2013–2016 tilasto. Kaupunginvaltuusto on ehtinyt istua neljän vuoden aikana 37 kertaa. Valtuutetuista suurin osa on ollut poissa kokouksesta korkeintaan kerran vuodessa.

Neljä poissaoloa tai vähemmän on 32 valtuutetulla. Kymmeneen poissaoloon tai sen yli yltää ainoastaan neljä valtuutettua.



Puhdas nollatili eli ei yhtään poissaoloa on kahdeksalla valtuutetulla. Uskollisimmat istujat ovat aakkosjärjestyksessä Anita Koivu (ps.), Sari Seimelä (sd.), Reijo Siivonen (kd.), Jami Toivonen (ps.), Seppo Toriseva (ps.), Samu Vahteristo (kok.), Johanna Vainila (kd.) ja Mirja Ylijoki (sd.).

Yhden poissaolon kerhoon yltää seitsemän valtuutettua.



Tilaston toisessa ääripäässä poissaolot kasautuvat tietyille yksittäisille valtuutetuille. Kymmeneen poissaoloon tai sen yli yltää ainoastaan neljä valtuutettua.



Neljän vuoden vertailussa poissaolojen listakärjessä on Jari Laiho (sd.). Hän on jättänyt väliin 15 kokousta 37:sta. Laiho sanoo keskittyneensä tehtäväänsä Rauman Satama Oy:n hallituksen puheenjohtajana.



Poissaolotilastoissa kakkosena on Matias Marttinen (kok.) 13 poissaololla 37:stä. Myös Marttisella on Helsinkiin vievä työ selityksenään. Valtuustokauden aikana Marttinen työskenteli ensin kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteerinä ja nyt opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) erityisavustajana.

Pidempi juttu julkaistiin Länsi-Suomen paperilehdessä (LS 27.2.).