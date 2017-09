Raumaster sai suurtilauksen kotimaasta

Kuljetinjärjestelmiä valmistava Raumaster on saanut kotimaasta merkittävän tilauksen. Lahti Energian Kymijärven biovoimalaitokseen tulee Raumasterin polttoaineen käsittelyjärjestelmät.

Raumalainen Raumaster toimittaa Lahti Energian Kymijärven biovoimalaitokseen polttoaineen käsittelyjärjestelmät. Kaupan arvo on noin 20 miljoonaa euroa.



Yritys valmistaa avaintuotteensa konepajoillaan Suomessa. Liiketoiminnan vilkkaus on kasvattanut rekrytointitarpeita.



Lisäksi yritys on toimittanut Pekingin eteläpuolelle Shandongin maakuntaan laajan materiaalinkäsittelyjärjestelmän jätevoimalaan kiinalaiselle Zibo Green Energy New Energy Co. Ltd:lle.



Kauppasumma ei ole julkinen.



Noin 70 prosenttia 1984 perustetun Raumasterin liikevaihdosta tulee viennistä.



Yrityksen tilauskanta on nyt ennätyksellisen suuri.