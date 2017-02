Rehtori Saarivuori lukion monitoimisalista: "Miksi siellä pitäisi pelata pallopelejä?"

Suurluokka on yksi niistä tiloista, joita lukio voi tulevaisuudessa hyödyntää ylioppilaskirjoituksissa. Rehtori Matti Saarivuoren mielestä Otaan suunniteltu monitoimisali on parasta, mitä reilulla kahdella miljoonalla eurolla voi saada. Kuva: Esa Urhonen

Raumalle kaavailtua Otan monitoimisalia on sosiaalisessa mediassa puinut monien muiden lisäksi esimerkiksi kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.). Jyväskylässä nykyään asuva Lukon entinen maalivahti jakoi uutisen Twitterissä.

– On tämä kyllä kummallinen kehitys. Nykyään tehdään jo vapaaehtoisesti monitoimisaleja, joissa ei palloilla. Ei hyvä, hän kirjoitti.

Otaankaan ei koripallokoreja asenneta, eikä salin lattiaan maalata pallokenttien rajoja.

Sali on lisäksi matala pallopeleihin.

– Minkä takia siellä pitäisi pelata pallopelejä? kysyy lukion rehtori Matti Saarivuori.



Ollaan perimmäisen kysymyksen lähteillä. Raumalla on pulaa liikuntasaleista, ja urheiluseurat kaipaavat etenkin isoa monitoimihallia. Kipeimmässä puutteessa on SalBa, joka saa pelata Salibandyliigan otteluita Kauppiksella ainoastaan poikkeusluvalla.

Nyt ollaan kuitenkin rakentamassa uutta tilaa lukion tarpeisiin. Otaan muuttaneella lukiolla ei nykyisellään ole lainkaan isoa tilaa, johon koko koulu voisi kokoontua.

Onko lukio saamassa tilat, johon se voi olla tyytyväinen?

– Tässä on lähinnä kysymys siitä, mitä euroja on käytettävissä. Jos budjetti on kaksi miljoonaa ja siihen 50 000 päälle, niin sillä saadaan just tuommoinen, Saarivuori painottaa.