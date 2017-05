Reilan rannat houkuttelevat perhokalastajia - alueelle on rakenteilla myös luontopolku

Ville Nurminen pääsee pelastautumispuvussaan kahlaamaan mereen varsin syvälle. Kuvat: Jere Grönberg

Rauman Seudun Perhokalastajien aktiivijäsen Ville Nurminen hehkuttaa Reilan rantoja:

– Meritaimenen rannaltakalastukseen ei löydy kovin montaa näin huikean upeaa paikkaa kuin tämä.

Rauman Seudun Perhokalastajien puheenjohtaja Ari Kaunonen pukee vedenpitävien haalareittensa alle monta vaatekerrosta.

Nurminen on ottanut tuntumaa Puolustusvoimilta vapautuneeseen entiseen armeijan harjoitusalueeseen jo vuoden verran. Hän on innokas meritaimenen rannaltakalastaja, jonka harrastus on vienyt muiden muassa Gotlannin rannikoille asti.

– Tämä alue on uniikki. Rannalta voi toki perhokalastaa Riht­niemessäkin, mutta ei tällaisessa laajuudessa. Ilmankos Reila on herättänyt perhoharrastajien kiinnostuksen Poria, Turkua ja Uuttakaupunkia myöten, seuran puheenjohtaja Ari Kaunonen jatkaa.

Ari Kaunonen (vas.), Timo Varis, Ville Nurminen ja Seppo Töllikkö ovat Rauman Seudun Perhokalastajien pioneereja meritaimenen rannaltakalastuksessa.

Reilan rannat tulevat laajempaan virkistyskäyttöön, kun Reilan kyläyhdistys Reidu ry rakentaa sinne luontopolun.

Ville Nurmisen sitomia kauniita perhoja

Ville Nurminen päätti vaihtaa kalastuspaikkaa hieman tyynempään, sillä kova pohjoistuuli vaikeutti perhon heittämistä.