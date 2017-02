Rekka ojassa poikittain Laitilan eteläpuolella - liikenne sujuu kuitenkin

Ulkomaalainen rekka on ajautunut ojaan Koveron ja Krouvinnummen tiehaaran välillä. Tarkempi paikka on Krouvinnummen ohituskaistojen alkupää Turun suuntaan.



Onnettomuudessa ei ole sattunut henkilövahinkoja.



Pelastuslaitokselta kerrotaan, että liikenne sujuu onnettomuuspaikalla.



Rekan kyydissä on kappaletavaraa.