Nybrok Oy liikennöi Suomen ja Ruotsin lisäksi esimerkiksi Saksassa, Ranskassa, Hollannissa, Italiassa ja Itävallassa. Kaikkiaan omia trailereita on parisataa ja alihankkijat mukaan lukien ajoneuvoja liikkuu noin sata tien päällä. Kuva: Mika Renholm

Rekka on raju väline, jos haluaa aiheuttaa tuhoa. Yksi vaihtoehto olisivat betoniporsaat ja vastaavat turvaamaan yleisötapahtumia, mutta nekin ovat ajoneuvoyhdistelmälle ja kuorma-autollekin enemmän hidaste kuin este, toteaa uusikaupunkilaisen kuljetusliike Nybrok Oy:n toimitusjohtaja Juha Haapanen.

Manner-Euroopassakin liikennöivä yritys on kärsinyt varkauksista ja paikallaan seisseissä trailereissa on esimerkiksi Saksassa näkynyt jälkiä asumisesta, mutta vakavammalta on toistaiseksi vältytty. Kuljettajat ovat ammattilaisia, joilla on turvallisuutta korostava ohjeistus, josta ei kuitenkaan saa aukotonta.

- Berliinin tapaus olisi voinut sattua kenelle tahansa ja mille kuljetusliikkeelle tahansa. On mahdotonta tietää, mitä auton sisällä tapahtuu, vaikka valvonta muuten onnistuukin ja auton pystyy vaikka sammuttamaan etänä, Haapanen sanoo.

Yrityksen liikennejohtaja Sirkka-Leena Haapanen kehottaa päättäjiä alkamaan vakavissaan miettiä, pitäisikö jonkinlainen rajavalvonta palauttaa. Nyt on Euroopassakin liian paljon ihmisiä, joista ei tiedetä juuri mitään.