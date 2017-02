Rival-rahastot jakaisi Findan varallisuutta omistajille - luvassa joka tapauksessa muhkeat osingot

Rival-rahastojen salkunhoitaja Tommi Aurejärvi kertoi sijoittaneensa maakunnallisiin puhelinfirmoihin 20 vuotta, koska ne ovat vakaita yhtiöitä ja kohtuullisia osingonmaksajia. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Findan osakkeenomistajia on viime viikkoina lähestytty monin tavoin. On pyydetty valtakirjoja ja haluttu ostaa osakkeita.

Asialla ovat olleet niin Findan nykyisen johdon puolesta puhuva Holding Oy Luuri kuin muutosta ajavat Rival-rahastot, OTC-Sijoitus ja Asiakasturva. Nämä yhtiöt haluavat maksaa Findalle kertynyttä varallisuutta suurina osinkoina.

– Findan tehtävä on suoritettu. Yhtiön arvo on ainakin 600 miljoonaa euroa ja kysymys kuuluu mitä sille rahalle pitäisi tehdä. Me emme halua, että Finda ottaa suurta riskiä sijoittamalla ict-firmoihin. Suutari pysyköön lestissään. Meidän mielestä ylimääräinen raha, jota tuli esimerkiksi DNA:n listautumisesta, tulisi jakaa omistajille, sanoi Rival-rahastojen salkunhoitaja Tommi Aurejärvi tänään Raumalla.

Yksi on varmaa: onnistuu vallankaappaus tai ei, niin Findan osakkeelle maksetaan joka tapauksessa muhkeat osingot. Vuosi sitten osinkoa jaettiin yksi euro. Nyt Findan johto esittää viittä euroa ja Rival-rahastot vielä suurempaa osinkoa.

Lännen Puhelimen osakkeesta sai aikoinaan vaihdossa 135 Findan osaketta. Yhden vanhan puhelinosakkeen osinko olisi siis ennakkotiedon mukaan vähintään 675 euroa.

Finda on erinomaista tulosta tekevän teleoperaattori DNA:n suurin omistaja.