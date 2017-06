RMC haluaa jäädä telakanrantaan pitkäksi ajaksi

Rauman telakanranta kiinnostaa RMC:tä pitkäaikaisesti. Kuva: Arkisto/Pekka Lehmuskallio

Laivanrakennus-ja telakkayhtiö Rauma Marine Constructions Oy (RMC) haluaa vuokrata Rauman telakan rannanpuoleiset alueet käyttöönsä 30 vuodeksi.

Pitkä vuokrasopimus on alkuviikolla kaupunginhallituksen käsittelyssä. RMC:n vuokra-alue on kooltaan yhteensä 14,8 hehtaaria. Käytännössä kyse on koko telakanrannasta laiturialueineen ja kuivatelakoineen.