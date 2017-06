Rokottamattomuus olisi rokottamista isompi riski

4-vuotias Into Niitamo on jokin aika sitten saanut rokotusohjelman mukaisesti neuvolassa rokotteen, joka suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä ja poliolta. Poika ei saanut rokotuksesta mitään oireita, iloitsevat Katri ja Lauri Niitamo. Kuva: Jere Grönberg

Katri ja Lauri Niitamo miettivät hetken ennen kuin toteavat, että perheen rokotusasioiden pitäisi olla kunnossa. Lähinnä heitä mietityttivät omat rokotukset, koska Lauri epäilee, että jäykkäkouristusrokotteen aika on jälleen kohta.

4-vuotias Into Niitamo on jo saanut ikäkausirokotuksensa, joista ei tullut mitään oireita. Toiselle perheen pojista nousi aiemman rokotuskerran jälkeen kuume, ja molemmilla on ollut rokotusten jälkeen pientä väsymystä.

– Emme silti ole miettineet, rokotetaanko pojat. Riski on kaikille isompi, jos ei ota rokotuksia, vanhemmat linjaavat.

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat myönteisesti rokotusohjelmaan ja pitävät rokotuskattavuutta tärkeänä.

88 prosenttia näkee tärkeäksi, että kaikki suomalaiset saavat kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotteet. 86 prosenttia pitää kansallista rokotusohjelmaa myönteisenä asiana.

MSD Finland Oy:n IRO Researchilla teettämään kyselytutkimukseen vastasi huhti–toukokuussa tuhat täysikäistä.