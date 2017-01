RTK-Palvelu polki paikallaan

RTK-Palvelu työllistää noin 3 200 ihmistä, joista suunnilleen puolet on kokopäiväisiä, kertoo toimitusjohtaja Ismo Heikkonen. Kuva: Juha Sinisalo

RTK-Palvelu tavoitteli viime vuonna viiden prosentin myynnin kasvua, mutta liikevaihto päinvastoin laski noin 114 miljoonaan euroon.

– Kohtalainen vuosi, summaa toimitusjohtaja Ismo Heikkonen.

Hän selittää pientä takapakkia yleisellä taloustilanteella. Kun yrityksissä mietitään, mistä voisi kuluja nipistää, siivous ja kiinteistöhuolto nousevat usein vaihtoehtoina listalle.

– Markkina ei kasva luonnollisesti. Kun kilpailu on tiukkaa, se kääntyy hintapainotteiseksi. Tuottavuuden lisääminen on alati vieraanamme. Se on kuitenkin positiivista, että markkinaosuutemme on säilynyt suunnilleen samana, Heikkonen sanoo.

RTK-Palvelu on alan neljänneksi suurin yritys. Siivous tuo liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa, kiinteistöhuolto noin kolmanneksen.