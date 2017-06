Säkylän biovoimalaa rahoitetaan joukkolainalla

Säkylään rakennettavalle biovoimalaitokselle on tarkoitus kerätä 1,2 miljoonaa euroa vaihtovelkakirjalainalla.

Rakentamisesta vastaava VSS Biopower Oy kokoaa kokonaisrahoitusta yhdessä Suomen Rahamarkkinakeskus Oy:n kanssa. 1,2 miljoonan joukkolainalla haetaan sijoittajiksi suomalaisia yksityishenkilöitä ja yrityksiä.

Laitos on jo saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä lähes kolmen miljoonan euron investointituen. Kokonaisrahoitustarve on 11,6 miljoonaa euroa, josta suurin osa on Rahamarkkinakeskuksen mukaan jo varmistunut.

Biovoimalaitoksen on tarkoitus valmistua ensi vuoden aikana.