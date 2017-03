SAMKista valmistuu huomenna 102 opiskelijaa

Satakunnan ammattikorkeakoulussa (SAMK) on perjantaina valmistumispäivä. Ammattikorkeakoulututkinnon on suorittanut 89 opiskelijaa ja ylemmän AMK-tutkinnon 13 opiskelijaa. Heidän joukossaan on myös kuvataiteen YAMK-tutkintoon valmistuvat ensimmäiset opiskelijat.

Valmistuneiden nimet aloittain ja tutkinnoittain löytyvät täältä. Kaikki eivät ole halunneet nimeään julkisuuteen.

Vuosittain SAMKista valmistuu noin 900−1000 henkilöä. Kaikkia kevään valmistuvia juhlitaan yhteisessä valmistumisjuhlassa eli publiikissa lukuvuoden päättyessä.

Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden julkisiin opinnäytetöihin pääsee tutustumaan osoitteessa www.samk.fi/theseus.