Sammallahdenmäellä kerätään kävijäkokemuksia

Elina Huhdanpää Rauman matkailuneuvonnasta ja vs. museonjohtaja Hanna-Leena Salminen Rauman museosta polkaisivat Sammallahdenmäen maailmanperintökohteen kävijätutkimushankkeen käyntiin torstaina. Kuva: Sanna Salokanta

Millaisena vierailijat näkevät ja kokevat Sammallahdenmäen maailmanperintökohteen? Sitä selvitetään Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen selvityksessä.

Kävijätutkimuksessa tarkastellaan Suomen seitsemän maailmanperintökohteen kävijäprofiilia, asiakastyytyväisyyttä ja rahankäyttöä vuosien 2017 ja 2018 aikana. Tutkimus käynnistyi Sammallahdenmäellä torstaina.

– Selvitämme, kuinka suuri hyöty Sammallahdenmäen maailmanperintökohteesta on alueellisesti. Haluamme tietää, kauanko Sammallahdenmäelle tulevat viettävät aikaa kohteessa ja sen lähialueella sekä millainen matkailun paikallistaloudellinen vaikutus on. Haluamme myös selvittää, miksi ja mistä tänne tullaan, sanoo Raumalla tutkimusta koordinoiva vs. museonjohtaja Hanna-Leena Salminen Rauman museosta.



Kävijätutkimuksen otanta on noin 300, ja aineistoa kerätään syyskuun alkuun saakka. Kävijät voivat täyttää kyselylomakkeen paikan päällä ja palauttaa sen eteläisellä infopisteellä olevaan lukittuun postilaatikkoon.