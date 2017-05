JVP-Euran puhdistamon prosessissa on häiriö. Tilanteen aiheuttaja on mitä todennäköisemmin puhdistamolle tullut suuri määrä sammutusvettä Euran liikekeskuksen tulipalosta.

– Lähtevässä vedessä on korkea kiintoainepitoisuus tällä hetkellä ja todennäköisesti muukin puhdistustulos on huomattavasti heikentynyt. Lähtevä vesi on myös tummaa väriltään. Häiriö tulevassa vedessä tulee prosessiin viiveenä ja tilanne jatkuu kunnes saamme prosessin jälleen toimimaan, todetaan yhtiön tiedotteessa.