Sanat! kirjallisuuspäivillä pureudutaan historiallisiin tarinoihin

Euran Kauttualla järjestetään kirjalliisuuspäivät toistamiseen. Tapahtuman koordinaattori on läänintaiteilija Karoliina Suoniemi (oik.). Tapahtuma on osa Euran Suomi 100 -juhlavuotta ja myös kunta on mukana järjestelyissä, kertoo kulttuuritoimenjohtaja Sirpa Wahlqvist.