Sata-sote jalkautuu neljälle asiointialueelle

Sata-soten aluekierros käynnistyi maanantaina Huittisista. Muutosjohtaja Terttu Nordman esikuntineen vierailee kevään ja kesän aikana neljän asiointimallin mukaisilla alueilla.

– Kierroksen tavoitteena on jakaa tietoa ja keskustella kuntatoimijoiden näkemyksistä Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksesta, palveluverkko mukaan lukien, Nordman sanoo.

Maaliskuun alussa esitelty Sata-soten karttahahmotelma neljästä sote-palvelujen asiointialueesta perustuu tasavertaiseen saavutettavuuteen ja alueellisiin väestöprofiileihin, jotka on muodostettu tietokonelaskelmien pohjalta. Aihio on otettu maakunnassa hämmentyneenä vastaan ja Nordman sanookin, että tilausta kierrokselle on.

Ensimmäisenä vuorossa oli eteläinen Satakunta. Nordman kuvaa tapaamisen henkeä hyväksi ja keskustelua rakentavaksi.

– Työskentelyä eteläisen alueen kuntien kanssa jatketaan Huittisissa pidettävissä työpajoissa 10. toukokuuta.

Väliaikaishallinto käynnistyy Satakunnassa lähtökohtaisesti 1.7.2017. Siihen mennessä tulee olla alustava näkemys palveluista, joista uusi maakunta jatkossa tuottaa.

– Satakunnan väliaikaishallinto voi jo tehdä joitakin sitoumuksia perustettavan maakunnan lukuun.