Sata-soten videolle myönnettiin Suomen ensimmäinen selkotunnus

Sata-soten keskiviikkona julkaisema ikäihmisten kotihoitoa esittelevä video on ensimmäinen, jolle Selkokeskus on myöntänyt selkotunnuksen.

Videossa esiintyy muutosagentti Pirjo Rehula ja hän esittelee Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (I&O) -kärkihanketta.

Selkeän viestinnän merkitys korostuu sote-uudistuksessa, sillä muutos on suuri ja vaikeasti hahmotettava. Selkeä viestintä on kaikkien etu.

Selkoviestintä tukee niiden ihmisten ymmärtämistä, joille lukeminen on vaikeaa. Tunnuksia on myönnetty aiemmin vain kirjallisille materiaaleille ja verkkosivuille. Tunnuksen saamiseksi julkaisun on vastattava selkokielen kriteerejä kielen, kuvituksen ja ulkoasun suhteen.

Sata-sote on aloittanut oman videotuotannon uutena viestintämuotona. Videotuotannosta vastaa viestintäsihteeri Petra O’Rourke, joka hoitaa kuvauksen, valaisun, äänet ja editoinnin.

Käy katsomassa selkotunnuksen saanut video täältä.