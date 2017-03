Sataedun koulutukset kiinnostivat aiempaa enemmän

Sataedun koulutuksiin haki tiistaina päättyneessä yhteishaussa lähes 2 000 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita on noin 550 eli enemmän kuin Sataedussa on opiskelupaikkoja. Aiempiin vuosiin verrattuna ensisijaisten hakijoiden määrä on kasvanut edelleen, vaikka ikäluokat ovat pienentyneet.

Sataedun opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi pitää tilannetta hyvänä.

– Hakijamäärän kasvussa näkyy hyvin perusopetuksen opintojen ohjauksen kanssa tehtävä aktiivinen yhteistyö ja se, että Sataedun tuottaman koulutuksen laatua arvostetaan, Salmi kertoo tiedotteessa.

Sataedun suosituimmat opintoalat ovat perinteisesti olleet sosiaali- ja terveysala, kulttuuriala sekä autoala. Myös sähköalan koulutukset ovat suosittuja.

Yhteishaun tulokset julkaistaan aikaisintaan 15. kesäkuuta. Opiskelupaikkaa voi hakea valintojen jälkeen avattavassa lisähaussa 16. - 18.6. tai suorahaussa. Koulutukseen hakeutumisesta ja eri alojen suorahakumahdollisuuksista tiedotetaan Sataedun verkkosivuilla, www.sataedu.fi.

Sataedu järjestää toisen asteen ammatilliseen perustutkintoon tähtäävää koulutusta Harjavallassa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa, Parkanossa ja Ulvilassa.