Maaliskuun loppuun mennessä Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt tukea maaseudun kehittämis- ja yrityshankkeisiin yhteensä yli 15 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi Leader-tukia paikallisten yhteisöjen ja yritystoiminnan kehittämiseen on myönnetty lähes 5,5 miljoonaa euroa. Tuen myötävaikutuksella on tällä hetkellä käynnissä lähes 60 miljoonan euron kehittämistoimet Satakunnan maaseudulla. Meneillään olevan ohjelmakauden haut käynnistyivät keväällä 2015.