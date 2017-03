Satakunnan puunkorjuussa tulossa hiljainen kevät

Puunkorjuuyritysten kannattavuus on heikentynyt koneyrittäjien tekemien selvitysten ja kyselyiden perusteella. Kuva: Esa Urhonen

Puunkorjuukalusto joutuu tänä keväänä seisomaan tyhjän panttina pitkään Satakunnassa.

– Asiakkaat ovat ilmoittaneet, että edessä on jopa 2–3 kuukauden pituiset korjuuseisokit. Ne ovat ennätyspitkät ja alkavat ennätysaikaisin, totesi Satakunnan koneyrittäjien puheenjohtaja Tatu Kimpanpää vuosikokouksessa Eurajoen Luvialla.

Syy korjuuseisokkeihin on asiakkaiden mukaan se, että puuta on varastoissa riittävästi.

– Sahatavaraa menee markkinoille ja silti koko talvi on joillakin asiakkailla hakattu puolitehoilla, Kimpanpää paheksui.

Metsäkonealaa vaivaava ylikapasiteetti on Kimpanpään mukaan seurausta useasta seikasta.

Entistä tehokkaampia koneita on enemmän, hakattavan puuston keskikokoa on kasvatettu ja ensiharvennuksista on siirrytty myöhempiin harvennuksiin.

– Nykyinen kalusto riittää tuleviinkin hakkuisiin. Kyse on siitä, onko kohta enää jäljellä elinkelpoisia ja osaavia metsäkoneyrityksiä, jos asiakkaat vaativat yhä hintojen alennuksia, Kimpanpää totesi tiedotteessa.