Satakunnan talonrakennustyömaiden työturvallisuuskisan kärki löytyy Porista

HKScanin Rauman tuotantolaitos sijoittui toimitilarakentamisessa kolmanneksi. Rakentaminen on edennyt tämän syyskuussa otetun kuvan jälkeen merkittävästi. Tänä syksynä työntekijät alkavat siirtyä vaiheittain Eurasta Raumalle. Kuva: Esa Urhonen

Satakunnan alueella on järjestetty talonrakennustyömaiden välistä työturvallisuuskilpailua usean vuoden ajan kahdessa sarjassa: asuntotuotanto ja toimitilarakentaminen.

Arviointikriteereinä kilpailussa ovat työmaiden TR-indeksi, osuus 60 prosenttia ja työmaiden turvallisuussuunnittelun taso, 40 prosenttia, tiedottaa Rakennusteollisuus.

Maksimipistemäärä on 100. Työmaamittaukset on tehnyt aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen Porin toimipisteen tarkastaja. Kilpailuaika on kalenterivuosi.

Viime vuonna asuntotuotantosarjan voitti Hartela Länsi-Suomi Oy:n Karjarannan senioritalo 2 pistein 94,8. Toiseksi sijoitui 93,1 pisteellä YIT Rakennus Oy:n As Oy Porin Kapteeni I ja II sekä kolmanneksi eurajokelaisen Veljet Mäkilä Oy:n linjasaneeraus As Oy Satakunnankatu 9-11:en pistein 75,7.

Toimitilarakentamisessa parhaiten sijoittui NCC Suomi Oy ja Samk-kampus Pori 98,4 pisteellä. Skanska Talonrakennus Oy:n Eurajoen Olkiluodon EDG dieselvaravoimalaitos tuli toiseksi 97,1 pisteellä sekä SRV Rakennus Oy:n Gallus HKScan Raumalla kolmanneksi pistein 93,6.