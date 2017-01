Satakunta selvisi ilman henkirikoksia viime vuonna

Väkivaltarikoksia tapahtui Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella viime vuonna 4 229, joka on 235 enemmän kuin vuonna 2015. Yksityisellä paikalla tapahtuneet pahoinpitelyt olivat nousussa.

Henkirikoksia poliisilaitoksen alueella tapahtui 11, jotka kaikki olivat Varsinais-Suomessa.

Perheväkivaltatapausten määrässä oli kasvua, määrä nousi 415:stä 468:an.

– Yksityisellä paikalla olleiden pahoinpitelyiden kasvu selittyy osaltaan vastaanottokeskuksissa tapahtuneilla asukkaiden keskinäisillä riidoilla, kertoo poliisipäällikkö Tapio Huttunen.



Ulkomaan kansalaisten osuus pienentynyt aikaisempaan vuoteen verrattuna lähes kaikissa rikostyypeissä, mutta lisääntynyt pahoinpitely- ja seksuaalirikoksissa. Kaikissa rikoslakirikoksissa ulkomaan kansalaisten osuus on 8,4 prosenttia.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella tapahtuneesta 4 067 pahoinpitelyrikoksesta epäilty on tiedossa 3 644 tapauksessa. Näistä, joissa epäilty on tiedossa, on ulkomaan kansalaisten osuus 13,5 prosenttia.

Seksuaalirikoksissa ulkomaan kansalaisten osuus on poliisin tiedotteen mukaan ylikorostunut.

Lounais-Suomessa tapahtuneesta 452 seksuaalirikoksesta tekijä on tiedossa 331 tapauksessa. Näistä ulkomaan kansalaisten osuus on kolmannes eli 110 tapauksessa tekijä on ollut ulkomaalainen.