Satakuntaan 68 000 euroa seurantalojen korjaamiseen

Seurantalojen korjauksiin jaetaan tänä vuonna valtionavustuksia 1,7 miljoonaa euroa, josta 68 000 euroa myönnetään Satakuntaan. Korjausavustusten tarkoitus on säilyttää seurantalojen arvokasta rakennusperintöä sekä mahdollistaa talojen käytettävyyttä parantavat korjaukset.

Satakunnassa avustusta saa kolme hakijaa. Suurin avustus myönnetään Vasemmistoliiton Kokemäen osastolle, joka saa 26 000 euroa 1906 rakennetun työväentalon peltikaton, ovien ja ikkunoiden korjaamiseen sekä julkisivujen maalaukseen. Toiseksi suurimman avustuksen saa Panelian Kotiseutuyhdistys, jolle myönnetään 25 000 euroa seurantalon wc-tilojen suunnittelu- ja muutostöihin. Leväsjoen Kyläyhdistys saa 17 000 euroa kylätalo Päivölän keittiön kunnostamiseen.

Seurantalojen korjausavustus on valtionavustus, jonka jakamisen opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Suomen Kotiseutuliiton tehtäväksi. Korjausavustusten tarkoituksena on ylläpitää seurantalojen rakennusperintöä, edistää niiden korjauksia sekä parantaa talojen toimivuutta. Avustusta voivat saada yhdistykset ja yhteisöt, jotka omistavat vapaaseen kansalaistoimintaan tarkoitetun seurantalon.

Seurantaloasiain neuvottelukunta tekee avustusten jaosta esityksen, joka käsitellään Suomen Kotiseutuliiton hallituksessa. Neuvottelukunnassa edustettuina ovat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöt sekä opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto. Seurantalojen korjausavustus jaetaan veikkausvoittovaroista.