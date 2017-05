Satoja kiloja kuolleita särkiä - tappajana kutustressi?

Kalakuolemia ilmennyt Varttikarissa jonkin verran jo äitienpäivän tienoosta saakka, mutta näin massiiviseksi tilanne äityi vasta nyt. KUVA: Katina Kaitila

Haapasaaren suunnalla on tapahtunut poikkeuksellisen mittava kalakuolema. Varttikarissa havaittiin sunnuntai-iltana runsain määrin kuolleita ja kuolemaisillaan olevia särkiä sekä jonkin verran ahvenia.



Tilanteen todellinen laajuus paljastui maanantaina.Tuolloin paikalla käynyt Rauman ympäristöpäällikkö Juha Hyvärinen arvioi, että kalaa on vähintään joitakin satoja kiloja.



Keväiset kalakuolemat eivät ole matalissa lahdenpohjukoissa kovin epätavallisia. Syynä on yleensä happipula, mutta nyt tämä ei sovi kuvaan. Sen varmistivat myös vedestä tehdyt happimittaukset.

Varsinais-Suomen ely-keskuksen erityisasiantuntija Harri Helminen arvelee, että särkikuolemat johtuvatkin kutustressistä.

Kuteminen on stressaavaa, ja kun kaloja on liikaa, rasitus voi jopa tappaa erityisesti ensimmäistä kertaa kutevia, kolmen-neljän vuoden ikäisiä särkiä. Stressin väsyttämiin kaloihin iskee esimerkiksi vesihome.



– Särjen kutu onnistuu korkeintaan kahden promillen suolapitoisuudessa, ja Selkämeressä pitoisuus on kuusi promillea, Helminen sanoo.



– Siksi merellä on nyt menossa laaja särkien vaellus, kun kaikki pakkaavat suntteihin ja fladoihin kutemaan.



Varttikarissa paikalla vuodesta 2008 saakka mökkeillyttä Katina Kauppilaa tilanne kauhistuttaa. Erityisen huolissaan hän on kuolleiden kalojen aiheuttamasta hajuhaitasta ja mahdollisista uimavettä pilaavista vaikutuksista.



– Minusta ei voi olettaa, että tällaisessa tilanteessa joutuisimme pärjäämään omillamme. Miten ihmeessä pystymme siivoamaan itse, kun pohjakin on ihan täynnä kuolleita kaloja? hän miettii



Hyvärisen mukaan kaupungilta ei todennäköisesti ole apua luvassa, vaan siivous jää Varttikarin rannanomistajien varaan.