Sieravuori tempaisee liikuntalauantain

Viime vuonna Sieravuoressa järjestettiin sup-lautailun SM-kisat. Nyt luvassa on laaja kattaus treeniä, lajeja ja luentoja. Kuva: Esa Urhonen

Uudenlainen hyvinvointitapahtuma, Hyvän olon Sieravuori, näkee päivänvalon lauantaina 10.6.

Tapahtuman ideanikkari Emmi Prykäri kertoo, että tarjolla on tunteja mindfullnessista toiminnalliseen treeniin ja sup-lautailusta lavikseen.

- Tapoja liikkua on yhtä monta kuin liikkujaakin. On siis tärkeää, että tarjonta on monipuolista, jotta jokainen löytää itselleen mieluisan liikuntamuodon.

Martina Aitolehti ohjaa rannalla alkuverryttelyn kello 10.15 ja pari muuta jumppaa. Harjoitukset ja luennot kestävät 40 minuuttia.

Kaikkiaan Euran Honkilahdessa on päivän aikana tarjolla yli 30 tuntia maksullista liikuntaa ja luentoja limitettynä viiteen eri aikaan.

- Asiakas valitsee itselleen vähintään kolme tuntia. Tule löytämään itsellesi uusi harrastus, Prykäri vinkkaa.

Maksulliset jatkobileet järjestetään illalla Kesäravintolassa.