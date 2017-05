Simpukoita siirretään ruoppauksen tieltä Porissa

Kuva: LS arkisto, Pekka Lehmuskallio

Kokemäenjoella on tarkoitus tehdä joen kunnossapitoruoppaus tulevana syksynä. Ruoppaus tehdään Porinsillan lähialueella alavirran puolella. Alueella elää vaarantuneeksi lajiksi luokiteltuja vuollejokisimpukoita, joita siirretään pois ruoppauksen tieltä, Porin kaupunki tiedottaa.

– Varsinais-Suomen ELY-keskuksen antaman poikkeusluvan perusteella osa näistä simpukoista pitää siirtää pois ruopattavalta alueelta Raumanjuovasta, kertoo Porin tulvasuojeluhankkeen projektipäällikkö Pekka Vuola.

Kokemäenjoessa Harjavallan voimalaitoksen alavirran puolella on noin viiden miljoonan vuollejokisimpukan kanta. Ruoppausalueella on noin yksi prosentti tästä kannasta. Simpukkaa on myös voimalaitoksen yläpuolisella alueella sekä pääjoessa että ainakin joissakin sivujoissa. Harjunpäänjoessa on pienehkö kanta.

Osa ruoppausalueelta nostetuista simpukoista viedään ylävirralle Kokemäenjokeen. Merkittävä määrä siirretään Harjunpäänjokeen, jotta sivujokeen saadaan kasvatettua pelastumiskykyistä populaatiota.

Simpukoiden siirtotyö alkaa huomenna keskiviikkona.