Siniravintolat vaihtaa omistajaa - Sinisoihtu jatkaa entisellään, Mode menee kiinni

Dominosta ja Mr Jonesista tuttu Bistromaxin ravintolapäällikkö Antti Laine tulee pyörittämään myös Sinisoihtua, Putkaa ja Varastoklubia. Viime vuonna avatun Moden tarina sen sijaan päättyy.

Raumalla tehdään paikallisesti merkittävä ravintolakauppa, kun Siniravintoloiden liiketoiminta siirtyy Bistromaxille.

Siniravintoloita ovat Sinisaaressa toimivat Sinisoihtu, Putka ja Varastoklubi ja sekä Valtakadulla toimiva yökerho Mode.

Bistromax pyörittää ennestään Raumalla Dominoa ja Mr Jonesia.

– Lupasyistä Siniravintolat menevät kiinni vähäksi aikaa. Tarkoitus on saada ravintolat auki taas vapuksi, kertoo Bistromaxin ravintolapäällikkö ja osakas Antti Laine.

Hän painottaa, ettei uusi omistaja aio muuttaa perinteisen Sinisoihdun toimintaa.

– Tarkoitus on jatkaa entisellä linjalla, aikuisemman väen tanssiravintolana. Aukioloihin voi tulla muutoksia, mutta Sinisoihdun tilat ovat hyvät ja siistit, kertoo Laine.

Sinisaaren ravintoloihin on buukattu joitakin keikkoja lähiviikoille.

– Lauri Tähkä ainakin siirtyy Dominoon ja ennakkoon ostetut liput käyvät sinne. Muita keikkoja selvitellään vielä. Kaikki on käynyt nopeasti ja tekemistä on paljon. Tarkoitus on, että Domino panostaisi vähän vanhempien tarjontaan sen aikaa, kun Sinisoihtu on kiinni, kertoo Laine.