Sirke Lehtinen on Rauman vuoden naisyrittäjä

Rauman Yrittäjänaisten 70-vuotisiltajuhlassa on juuri valittu Cameo Boutiquen Sirke Lehtinen Rauman Yrittäjänaisten Vuoden yrittäjänaiseksi. Pitkän tauon jälkeen hallitus päätti, että valinta pidetään harkittuna riskinä salassa tilaisuuteen asti.

Hallitus mietti etukäteen Vuoden yrittäjäksi Lehtistä, jonka nimi luki myös ainoassa jäsenistön ehdotuksessa.



Jäseniä Rauman Yrittäjänaisissa on reilut sata, mutta muiden yhdistysten tavoin aktiivisista toimijoista on pulaa. Moni tiiviisti toiminnassa mukana ollut on jäänyt eläköitymisen jälkeen pois.

Hopeisen ansiomerkin juhlassa ovat saaneet Anne Helisniemi, Katia Linden sekä Sirke Laine. Pronssiset ansiomerkit on annettu Merja Loutille, Sini Koivuselle, Niina Somistolle, Tarja Reimanille, Maija Sinervaara-Kaskiselle, Leena Kujansuulle, Taina Laaksoselle, Susanna Suoramaalle ja Sirke Lehtiselle.

Juhlissa on mukana myös Suomen Yrittäjänaisten syyskuussa aloittanut toimitusjohtaja Natalia Härkin, joka tuntee Rauman seudun melko hyvin. Asiasta lisää tiistain Länsi-Suomessa.