Stuk huolestui Tvo:n ilmapiiriongelmista

KUVA: Arkisto/Esa Urhonen. Kuvan henkilöt eivät suoraan liity oheiseen artikkeliin.

Säteilyturvakeskus (STUK) harkitsee erityistoimia Teollisuuden Voiman (TVO työilmapiirin takia.

Asian merkitystä kuvaa se, että yhtiön ilmapiiri nostettiin vastikään esille ydinenergian käytön vuosiraportissa ensimmäistä kertaa.



– Suhtaudumme asiaan vakavasti. Olemme katsoneet, että asia vaatii meiltä erityisvalppautta ja mahdollisesti muita toimenpiteitä, sanoo apulaisjohtaja Tomi Routamo STUK:sta.

STUK:n näkemyksen mukaan TVO:n henkilöstön vaihtuvuus on ollut viime vuosina selvästi vilkkaampaa kuin aiemmin ja on myös jatkunut vielä vuoden 2015 organisaatiouudistuksen ja yt-neuvottelujen jälkeen.



STUK on lisäksi havainnut, että inhimillisten virheiden osuus erilaisissa Olkiluodon tapahtumissa on "huomattava". Suoraan turvallisuuteen vaikuttavia virheitä ei Routamon mukaan kuitenkaan ole tiedossa.

– Jos ilmapiirissä on merkittäviä ongelmia, sillä saattaa olla vaikutusta myös turvallisuuden kannalta merkityksellisten töiden suorittamiseen. Siihen tilanteeseen emme halua joutua.



Routamon mukaan säteilyviranomainen pohtii nyt uusia erityistoimia. Ne saattavat tarkoittaa esimerkiksi ylimääräisiä viranomaistarkastuksia, joilla todennetaan TVO:n toteuttamia, ilmapiiriin kohdistuvia parannustoimia.