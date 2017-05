Suomen uusin jäänmurtaja Raumalla - Kotisatama kuitenkin Helsingissä

Suomen uusin jäänmurtaja saapui Raumalle takuuhuoltoon. Lukijan kuva: Veli-Pekka Stenback

Suomen uusin jäänmurtaja Polaris saapui Rauman satamaan viime viikolla.

Nyt jäänmurtaja on siirretty RMC:n laituriin, mikä sai lukijamme kysymään onko Rauma mahdollisesti myös Polariksen kotisatama. Monitoimimurtajat Fennica ja Nordica kun Raumalla jo "asuvat".

- Ei, kyllä Helsingin Katajanokka on Polariksen kotisatama. Polaris poistui jäänmurrosta ja on vähän aikaa Raumalla ennen kesää. Kyse on takuutelakoinnista, vastaa Arctian viestintäpäällikkö Eero Hokkanen.

Nähdäänkö Polaris Raumalla tulevaisuudessakin?

- Todennäköisesti aika harvoin. Polaris on tehokkain jäänmurtajamme, joten sitä tullaan käyttämään eniten pohjoisimmalla alueellamme. Miehistön vaihdot tehtäneen Kemissä tai Oulussa, kertoo Hokkanen.

Fennica ja Nordica rakennettiin Rauman telakalla. Polaris tehtiin Helsingissä.