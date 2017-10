Suunta on vakaasti ylöspäin – erikoiskauppojen tilanne on alkanut parantua

FannyMaryn kauppias Birgit Ovaskainen toivoo, että Hintahysteria saa ihmiset liikkeelle ja poikkeamaan kaupassa. Syyskuussa ja lokakuussa on ollut sisustus- ja lahjatavarakaupassa melko hiljaista. Vanhan Rauman liikkeistä loppuviikon tapahtumassa on mukana useita. Kuva: Riina Kaski

Tilastojen perusteella erikoiskaupan tilanne alkaa näyttää hieman paremmalta. Vaikuttaa siltä, että parantunut taloustilanne alkaa hiljalleen vaikuttaa, arvioi Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

– Toki alue- ja alakohtaiset erot ovat suuria. Kirjakaupoilla menee hyvin, sisustuspuoli on alkanut nousta ja jopa vaatekaupoilla on alkanut näkyä plussaa.



Vuosi vuodelta pienet erikoiskaupat satsaavat enemmän kampanjointiin, joissa on usein mukana muitakin liikkeitä.

Raumalla menossa oleva Rakastunut Raumaan -liikkeiden Hintahysteria toimii tyyppiesimerkkinä.

Erilaisia alennustempauksia järjestetään ympäri vuoden.

– Kilpailu varsinkin verkkokaupan kanssa on kovaa, joten yhteistyön voima on huomattu. Jos mukaan saa myös kahviloita ja ravintoloita, se houkuttelee entisestään ihmisiä liikkumaan, Loikkanen sanoo.

Kymmenen ravintolaa ja kahvilaa on Raumalla lupautunut pitämään ovensa auki tulevana sunnuntaina.