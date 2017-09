Taina Myllyharju johtaa maailman ainoaa Muumimuseota

Kesäkuussa avattu Muumimuseo on ollut yleisömenestys, kertoo museonjohtaja Taina Myllyharju. Kuva: Esa Urhonen

Hämyisää. Se on ensireaktio kun astutaan sisään Tampere-talossa avattuun Muumimuseoon. Lajissaan maailman ainoaan.

Elämykselliset, erilaisten äänimaailmojen rikastamat näyttelyosastot on rakennettu Tove Janssonin kirjojen mukaan: suuri tuhotulva, pyrstötähti, taikurin hattu, vaarallinen juhannus ja taikatalvi...

– Suunnittelun lähtökohtana olivat Toven sanat museosta paikkana, joka on satumainen ja fantasiamainen, kertoo museonjohtaja Taina Myllyharju.

Museossa on liki 400 Janssonin alkuperäistä piirustusta ja maalausta sekä 30 yhdessä taiteilijapuoliso Tuulikki Pietilän kanssa rakennettua pienoismallia muumilaaksosta.

Kesäkuussa pidettyjen avajaisten jälkeen museossa on käynyt 45 000 vierasta, joista kolmasosa tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Suurin ryhmä ovat japanilaiset.



Muumimuseo on osa Tampereen taidemuseota, jonka johtaja raumalaislähtöinen Taina Myllyharju on ollut vuodesta 2008.

Museotyöhön hän sai tuntumaa jo Rauman museosta.

– Anna Nurmi-Nielsen otti minut siipiensä suojaan ja näytti kaiken museotoiminnasta.

Nyt kun muumimuseo on saatu pyörimään, Tampereen museotoimessa on aika keskittyä uusiin haasteisiin. Taidemuseon laajennuksen suunnittelukilpailu ratkesi elokuun lopulla. Sen voitti helsinkiläinen arkkitehtitoimisto ehdotuksellaan Siilo. Kilpailulla haettiin paitsi taidemuseon alueen myös Pyynikintorin alueen yleissuunnitelmaa julkisena kaupunkitilana.