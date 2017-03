"Tällainen työ on suuri rikkaus"

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies kertoo, että seurakunnalle tärkeintä on ilosanoma Jeesuksesta, joka on syntiemme sovittaja ja vapahtajamme. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Suomen evankelisluterilaisen lähetyshiippakunnan piispa Risto Soramies vieraili viikonlopun aikana Pyhän Marian seurakunnan messussa Posellissa. Vierailu Raumalla oli Soramiehelle neljäs kerta.



– Edellisen kerran olin Raumalla vuosi sitten, kun Jukka Peranto vihittiin papiksi. Tällä kertaa pidimme yhdessä Jukan kanssa marianpäivän piispanmessun, joka käsitteli paastonaikaa. Marianpäivästä on yhdeksän kuukautta jouluun, se on aivan erityinen juhla.



Lähetyshiippakuntaan kuuluu 35 suomalaista seurakuntaa, joista eteläisimmät ovat Turussa ja Helsingissä ja pohjoisin Sodankylässä.



– Emme toimi kirkon piirissä, koska kirkko on tietoisesti tehnyt vastoin Raamatun sanaa. Oli siis parempi perustaa omat vapaat seurakunnat. Teemme päätöksemme itse ja jäsenemme kustantavat toiminnan.