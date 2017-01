Talvi tuli taas ja tällä kertaa lumen kera

Perjantaina Otanlahdella luisteltiin kirkkaassa kelissä. Kuva: Esa Urhonen

Loppiaisviikonloppuna saatiin nauttia varsin talvisista säistä.

Perjantain vielä päivällä kirpsakka pakkanen houkutteli talviurheilulajien pariin ja lauantaina lauhkea taivas kippasi niskoihin aimo annoksen lunta.

Nopeasti lämmennyt sää on muuttanut ajokelin kehnoksi, ja lauantaina satanut lumi voi hämätä etenkin jäillä liikkujia.

– Jäitä edelleen hattuun jäillä liikkuessa, muistuttaa Pekka Heinonen Rauman merivartioasemalta.

– Vaikka pakkasta ja lunta lisää tulikin, aukeita paikkoja on merellä runsaasti. Vesi on korkealla ja rannoilla se on noussut osittain jään päällekin, Heinonen summaa loppuviikon merikelejä.