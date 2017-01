Tapio Niemelle Vuoden kulttuuriteko 2016 -tunnustus

Radio Ramonan yhteistyökumppaneista koostuva Kulttuuriklubi on myöntänyt raumalaiselle tietokirjailija, murreviihdyttäjä FM Tapio Niemelle Vuoden kulttuuriteko 2016 -tunnustuksen.

”Paljaskonttisen raumalaisen kirjoittajan” kirjallinen tuotanto on laaja. Suomen ja Rauman historiaa aktiivisesti harrastava Niemi on julkaissut useita kymmeniä kirjoja, muiden muassa elämäkerrat Hj. Nortamosta Unto ja Tauno Koskelaan sekä lukuisia muita julkaisuja.

Vuoden Kulttuuriteko -tunnustuksen perusteluissa todetaan muun muassa, että Niemi on avannut Rauman seudun historiaa mielenkiintoisella tavalla nykyraumalaisille.

Rauman historiaa luotaavista teoksista viimeisin on syksyllä 2016 julkaistu Wanhan Rauman Kellarin 20-vuotisjuhlakirja Pommisuojasta kellariravintolaksi.

Tapio Niemi on käsikirjoittanut myös seitsemän näytelmää ja useita pienoisnäytelmiä.

Yhdessä Hannu Heinon kanssa Niemi on hauskuuttanut yleisöä Nyyper & Brander -kaksikon raumanmurteisilla esityksillä.

Niemen kynä on tullut tutuksi hänen kolumneistaan Länsi-Suomessa.