Tehtaissa positiivisempi vire - Raumalainen Sataservice kasvaa rivakasti

Sataservice on erikoistunut teollisuuden tekniseen kunnossapitoon. "Me vastaamme siitä, että esimerkiksi Oraksen hanatehtaalla kiinteistön ja tuotannon laitteet toimivat ja niitä kehitetään asiakkaan tarpeen mukaan", kuvaa Thomas Luther.

Suomen teollisuudessa näkyy positiivisempi vire kuin muutama vuosi sitten, sanoo Sataservicen toimitusjohtaja Thomas Luther.

Hänellä on hyvä näppituntuma asiaan, sillä Sataservice tekee töitä monella toimialalla.

Raumalaisyrityksen isoista asiakkaista toimitusjohtaja mainitsee sellaisia nimiä kuin Boliden, HKScan, Arla, Unilever, Oras, Rolls-Royce, Mölnlycke Healthcare, Bunge, Metso, Biolan, Olkiluoto, metsäteollisuus ja Rauman telakka.



– Enää ei tehtaissa puhuta, että tuotanto lähtee ulkomaille. Suomi on löytämässä oman roolinsa kansainvälisessä kilpailussa. Suomi profiloituu kovan osaamisen maaksi, jossa tehdään pieniä ja vaativia sarjoja, tiivistää Luther.



Raumalla vuonna 2003 perustettu Sataservice on kasvanut rivakasti. Vertailukelpoinen henkilöstömäärä on kahdessa ja puolessa vuodessa noussut 220:stä liki 400:aan.

– Viime vuonna kasvu tuli enimmäkseen pääkaupunkiseudulta. Tänä vuonna kasvaa Satakunta varsinkin Bolidenin ja Rauman telakan ansiosta. Tavoitteena on olla entistäkin vahvempi Satakunnassa ja saavuttaa nimeä muualla. Varovaisia askelia ulkomaille harkitaan, mutta se ei ole mikään itseisarvo, sanoo Luther.



Sataservicen liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa.