Terveystalo: Kasvukivut kertovat usein liikkuvaisesta lapsesta

Älä rajoita lapsen liikkumista kasvukipujen säryn pelossa, korostaa lastenreumatologian erikoislääkäri Hanna Säilä. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Kun leikki- tai alakouluikäinen lapsi iltaisin valittaa jaloissa tuntuvaa särkyä, syynä voivat olla kasvukivut, muistuttaa Terveystalo.

Keskimäärin 15–30 prosentilla lapsista on kasvukipuja jossain vaiheessa ennen kymmentä ikävuotta.

Kasvukivuksi nimitetään lapsilla alaraajoissa, tyypillisesti säärissä, pohkeissa tai polvitaipeissa tuntuvaa särkyä, joka ilmaantuu yleensä illalla tai alkuyöstä.

– Kasvukivut ovat vaarattomia särkyjä, jotka häviävät itsestään iän myötä, korostaa lastenreumatologian erikoislääkäri Hanna Säilä Terveystalosta tiedotteessa.

Syytä jalkojen särkemiselle ei ole tutkimuksissa vahvistettu, mutta on epäilty, että siihen myötävaikuttavat jossain määrin periytyvyys ja mahdollisesti lapsen touhukkuus, ylivilkkaus ja kipuherkkyys.

– Vanhemmat voivat lievittää kipua esimerkiksi hieromalla ja kokeilla lämpöhauteita, mutta lapsen liikkumista päivän aikana ei missään nimessä saa rajoittaa säryn pelossa. Liikunnan iloa pitää tukea kaikin tavoin, sillä se on jo motoristen taitojen kehittymisen kannalta tärkeää, Säilä painottaa.

Mistä sitten tietää, että kyseessä on kasvukipu? Selkeä merkki on, että aamulla särky on poissa.

Säilän mukaan kasvukipuihin ei myöskään liity mitään tulehduksen oireita eli nopeasti voimistuvaa kipua, turvotusta tai punoitusta.

– Särkyä tuntuu usein myös molemmissa jaloissa, kun taas lastenreuma oireilee nivelalueille paikallistuvana kipuna ja usein toispuolisesti vain toisessa raajassa. Monilla kasvukivut ovat jaksoittaisia eli välillä niitä ei esiinny ollenkaan, kun taas hoitamaton reuma etenee ja kiputuntemukset voimistuvat.