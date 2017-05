The Animals and Friends kajauttaa Love Hurtsin U:gissa heinäkuussa

Karjurock tähtää uuteen kävijäennätykseen tänä vuonna. Kuva: festivaalin tiedotusta hoitava Marko Savolainen

11. kertaa järjestettävä Karjurock keräsi viime vuonna U:gin Nopperlaan ennätysyleisönsä, noin 15 000 henkeä kolmen päivän aikana.

Tänä vuonna tiedote lupailee, että tarjolla on unohtumattomia elämyksiä kuten opastettuja kierroksia, joissa on mahdollisuus nähdä esimerkiksi aitoja preerian biisoneja ja Highland-sonneja.

Tänä kesänä festivaali järjestetään 13.-15.7.

Päälavan valtaa mm. legendaarinen The Animals and Friends, jonka kokoonpanossa on alkuperäisen 60-luvun The Animalsin jäsenet yhdessä rock-jättiläisen, Nazarethin alkuperäisen laulajan Dan McAffertyn kanssa.

Muita kiinnityksiä ovat esimerkiksi Lauri Tähkä, Antti Tuisku, Michael Monroe, Vain Elämää tähdet Nikke Ankara ja Laura Voutilainen, Vesala, Ellinoora, Sonata Arctica, The 69 Eyes, Santa Cruz ja Finnhittien Kuninkaat.

Karjurock haluaa osaltaan olla juhlistamassa myös 100 -vuotiasta Suomea. Se näkyy ohjelmistossa mm. Varusmiessoittokunnan Showbandin show:lla, jonka festarikeikka Karjurockissa on kesän ainoita.

Uutuutena tulee olemaan lammen rantaan rakennettava rantalava, jossa DJ:t tanssittavat juhlakansaa.

Festivaalialueella vuosittain vaihtuva ruokateema keskittyy tänä vuonna fine dining -ruokaan.

Karjurockin leirintäalueen lisäksi rakenteilla on navettahotelli, josta voi varata oman sänkypaikan yhteismajoituksesta lisäpalveluineen.

Festaribussit kuljettavat festarivieraita Turun, Ukin ja Rauman suunnista.