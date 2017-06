The Rasmus palasi keikkalavoille RMJ:ssä

The Rasmuksen Lauri Ylönen lauloi koko kehon voimalla. Kuvat: Esa Urhonen

Vahvistinrivit on verhoiltu valkoisiksi. Lavan mustaan taustaan piirtyy valkoinen logo, jonka muistaa bändipaidoista viidentoista vuoden takaa. Kymmenet lamput säteilevät valkoista valoa.

Lavalle marssii The Rasmus. Rock-yhtye, jonka suosio räjähti käsiin 2000-luvun alussa. Nämä neljä miestä muodostavat yhden kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaisbändeistä.

Nyt bändi on yli 20-vuotias – keskiverron RMJ-kävijän ikäinen. Bändi on tekemässä paluuta viiden vuoden hiljaiselon jälkeen: viimeisin studioalbumi, The Rasmus, julkaistiin 2012.

Tänä keväänä uudesta musiikista annettiin maistiainen Paradise-singlen muodossa.

Uusi tuotanto ei kuitenkaan aiheuta yleisössä samanlaista värinää kuin vanhat hitit.

F-F-F-Falling ja In the Shadows saavat ihmiset pomppimaan vielä useiden kymmenien metrien päässä lavasta. Nämä biisit edustavat musiikillista sukupolvikokemusta.

Lauri Ylönen laulaa koko ajan täysillä, otsasuoni kiristyneenä. Soittajat tekevät tasaista työtään vuosien kokemuksella.

Isot "woo-oo-ooh"-kertosäkeet ovat täydellisiä yleisön laulattamiseen. Hitit tunnetaan hyvin.

Bändi ajautuu myös erikoiseen potpuriin, jonka yhtenä osasena on Ghostbustersin tunnuskappale. Sinällään hauskan välinumeron merkitys jää epäselväksi. Se tuntuu sisäpiirin vitsiltä – eikä yleisö oikein tiedä, kuuluuko sisäpiiriin vai ei.

Ennen illan päättävää In the Shadowsia bändi kertoo kaavailevansa Suomen-kiertuetta. "Viimeistään ensi vuonna", huudahtaa Ylönen.

Lopuksi yhtye kumartaa rivissä. Bändiä ei tänä kesänä muilla festareilla nähdä. Yleisö osoittaa kiitollisuuttaan hurraamalla ja taputtamalla.