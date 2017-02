Toinen Rauman valtakunnansaleista on myynnissä

Kourujärvenkadun valtakunnansali on myynnissä. Tilaa kiinteistössä on yli 340 neliömetriä. Myynti-ilmoituksen mukaan se voidaan muuntaa myös asunnoksi. Kuva: Juha Sinisalo

Jehovan todistajat myy Rauman toista, Kourujärvenkadulla sijaitsevaa valtakunnansaliaan.

Järjestö on päättänyt luopua muutamista valtakunnansaleistaan, joita ei ole järkevää peruskorjata. Kaikkiaan Suomessa on 260 valtakunnansalia.

– Parin vuoden aikana on tehty kuntokartoitustutkimuksia, joiden perusteella on harkittu, mitä valtakunnansaleja voidaan myydä. Läheltä täytyy löytyä toinen valtakunnansali, johon seurakunta voi kokoontua, kertoo Suomen haaratoimiston tiedottaja Veikko Leinonen.



Raumalla toimii kolme seurakuntaa, joissa kaikissa on noin sata jäsentä. Kaikki seurakunnat mahtuvat Leinosen mukaan Huuhkajantien kiinteistöön.

– Valtakunnansaleja on alettu rakentaa Suomessa 1960-luvulla, joten peruskorjaustarve on konkretisoitunut vasta viime vuosina.

Kourujärvenkadun myynnissä oleva kokoussali on rakennettu vuonna 1976 ja peruskorjattu 1992.