Helene Schjerfbeckin Topilas on esillä Rauman taidemuseossa vielä viikonlopun ajan.

Helene Schjerfbeckin vuonna 1888 maalaama Toipilas on kiinnostanut myös raumalaista museoyleisöä. Ateneumin kokoelmiin kuuluvan teoksen on Rauman taidemuseossa nähnyt yli 1400 ihmistä. Koululaisryhmiä on käynyt museossa yli 60.

Maalaus on esillä museossa vielä ensi viikonlopun.

Toipilaaseen on mahdollista tutustua opastetusti sunnuntaina 24.9. klo 14 ja 15. Opastuksiin otetaan enintään 20 henkilöä kerrallaan.