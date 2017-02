Toisenkin veljen syytteet romukaupasta nurin

Satakunnan käräjäoikeus on hylännyt euralaista miestä vastaan nostetut syytteet törkeästä kirjanpitorikoksesta sekä törkeästä veropetoksesta.

Miehen kupariromukauppa katsottiin kuuluvan kirjanpitovelvollisuuden piirin, mutta olosuhteista johtuen hänen tekoaan ei pidetty tahallisena.

Myyntitapahtumia on kolmen vuoden aikana ollut 68. Ostaja on kaikissa kaupoissa ollut sama. Kaupoissa rahaa on liikkunut vajaat 132 000 euroa.

Miehen mukaan kupariromun hankintamenot matkakuluineen ovat nousseet 114 000 euroon.

Viime viikolla käräjäoikeus vapautti syytteistä toisen veljen.

Käräjäoikeus määräsi maksuun miehelle langetetun 500 euron uhkasakon laittomasta poissaolosta oikeudessa.