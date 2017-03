Toivontalon tukiasuntolaa uhkaa tiukat rajoitukset

Näin dramaattinen teksti oli kirjoitettu yhteen Toivontalon tukiasunnon kaapinovista.. Kua: Esa Urhonen



Rauman Seudun Katulähetyksen ylläpitämää Toivontalon asuntolaa uhkaa toiminnan rajoittaminen. Asuntolassa asuu tällä hetkellä 16–18 tukiasukasta, joista 12 on suonensisäisten huumeiden käyttäjiä.

Asukkaat ovat viime kuukausien aikana aiheuttaneet vaaraa niin itselleen kuin lähiympäristölleenkin muun muassa tulipalojen muodossa.

Vuodenvaihteessa asuntolassa syttyi asukkaan sohva tuleen. Ilman toisten asukkaiden ripeää toimintaa, olisi tilanne voinut päättyä hyvin ikävästi.

Toinen isompi tulipalo sattui muutama viikko sitten, kun tulipalo syttyi Toivontalon ulkorakennuksessa. Tulipalossa tuhoutui muun muassa Rauman kaupunginteatterilta lahjoituksena saatu keltainen pakettiauto Ilona.

Ilmeisesti asukas oli tehnyt rakennuksessa moporemonttia, kun tulipalo oli syttynyt.

– Tapahtumien kulusta ei ole vielä selvyyttä mutta asiaa tutkitaan. Korneinta tapahtumassa oli kuitenkin se, että kun pelastuslaitos tuli sammuttamaan tulipaloa, päätti yksi asukas käydä varastamassa paloautossa olleen iPad-laitteen telineineen. Valitettavasti osalle kohderyhmää ei juuri mikään ole pyhää, toteaa Rauman Seudun Katulähetyksen toiminnanjohtaja Janne Rantala.

Tulipalojen lisäksi ongelmaksi ovat muodostuneet asukkaiden lähialueella tekemät varkaudet sekä ympäristöstä löydetyt huumepiikit.

– Tilanne on nyt se, että meillä on suuri hätä. Näin tämä ei voi jatkua mutta emme me näitä ihmisiä kadullekaan voi lähettää. Jonkinlainen ratkaisu tähän ongelmaan pitäisi nyt löytää.