Tokmanni lähti Keulan kimppaan Eurassa - S-marketin laajennus alkaa kesällä

Keula laajentaa Euran markettiaan yli 3500 neliöllä. Vanha osa näkyy kuvassa vasemmalla ennen uutta sisäänkäyntiä ja laajennusosaa.

Osuuskauppa Keula on löytänyt päävuokralaisen Euran S-marketinsa laajennukseen. Keulan kanssa kimppaan lähti Tokmanni.

– Tokmanni sopi meille erinomaisesti. Tämä on win-win -tilanne. Molemmat tukevat toisiaan. Meillä on vahva päivittäistavarakauppa, he tuovat käyttötavaraa, kommentoi Keulan toimitusjohtaja Mika Marttila.

Tokmanni vuokraa uudesta osasta reilut 2500 neliötä. Lisäksi Tokmannille tulee kesämyyntiä pihalle.



Rakentaminen alkaa kesällä ja valmista on alkusyksystä 2018. Keulan oma S-market saa vain kolmisensataa neliötä lisää myyntitilaa, mutta asiakas huomaa muutoksen varmasti, sillä myymälä uudistuu täydellisesti.