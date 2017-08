Tommin ensimmäinen hurrikaani koettelee miljoonakaupunkia

Tämän järven alla uinuu yksi Houstonin golfkentistä. Kuva: Vanessa Hernandez Aapakari



Eurajoelta kotoisin oleva Tommi Aapakari on tällä hetkellä perheineen jumissa Houstonissa, jonne he tulivat Aapakarin vaimon Vanessa Hernandez Aapakarin vanhempien luokse viikonloppuvierailulle. Tommin elämässä hurrikaani oli ensimmäinen laatuaan.

– Vierailu venyy nyt hieman, sillä emme tarkalleen tiedä, milloin tulvat hellittävät. Kaikki valtatiet ovat veden vallassa. Autolla on mahdotonta ajaa mihinkään. Vettä voi olla tiellä muutama sentti tai sitten vyötäröön saakka, Aapakari selvittää.



Aapakarien koti sijaitsee Lake Charlesissa, Louisianassa. Perheellä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä tilanne on siellä. He voivat vain seurata tilanteen kehittymistä television ja sosiaalisen median kautta. Vanessalla onkin huoli niin ystävistä kuin perheen kodistakin.

– Ystäviltä on tullut tekstiviestejä, että kotona sataa todella paljon. Vettä on tullut muutaman päivän aikana jopa yli metrin. Minua huolettaa nyt se, etten siivonnut jääkaappiamme ennen lähtöä. Siitä on täällä tiukat säännöt. Jos sähköt katkeavat, alkaa ruokatavara pilaantua.

Tulva tuo veden lisäksi mukanaan myös paljon muuta ongelmaa. Veden mukana kaduille, puistoihin ja asuntoihin nousevat myös alligaattorit, käärmeet ja tulimuurahaiset.

Tulvivat jätevesiviemärit tuovat puolestaan epäpuhtauksia ja bakteereja.

Kaikki työpaikat, kaupat ja koulut ovat kiinni. Tommin ja Vanessakin työnantajalta tuli viestiä, ettei töihin saa tulla.

– Tämä on monelle ongelma, sillä täällä ei työntekijä saa palkkaa niiltä päiviltä, kun hän ei ole töissä. Näitä ongelmia ratkotaan sitten myöhemmin.