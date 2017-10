Totta se on: sähkölaskun maksaminen vaatii enemmän euroja kuin ennen

Yksin verottajaa ei voi sähkölaskun nousemisesta syyttää, vaan taustalla on myös toinen toimija: valtio. Valtio puhuu säävarmasta sähköverkosta. Kuva: VisualHunt

Kuluttajien yleisesti yhtenä kokonaisuutena käsittämä sähkölasku on noussut kuluvalla vuosikymmenellä valtavasti.



-Suurin syy nousuun on verotus. Yksityishenkilön energia- eli sähkövero on laskentatavasta riippuen noussut vuodesta 2010 noin 250–300 prosenttia, Paneliankosken Voima Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Nurminen latelee.



Verotus on iskenyt erityisesti siirtomaksuun eli siihen osaan sähkölaskua, jonka laskuttaa paikallinen sähköyhtiö.



Suomessa perussiirtomaksuun lisätään vero ja verosta täytyy sen lisäksi maksaa vielä 24 prosentin arvonlisävero.