Turun vanha henkirikos on selviämässä

Poliisi on jatkanut vuoden 2009 kesällä Turun Mannerheiminpuistosta löydetyn kuolleen miehen tapauksen selvittelyä. Tutkinta on johtanut siihen, että poliisi on ottanut teosta epäiltynä kiinni noin 30-vuotiaan turkulaismiehen, joka vangittiin murhasta epäiltynä tämän vuoden alussa.

Epäilty on ollut yhteistyöhaluinen ja hänen antamiensa tietojen perusteella on löydetty maastokätköstä kaksi teräasetta, joita epäillään rikoksen tekovälineiksi. Tutkinnallisista syistä poliisi ei paljasta teon yksityiskohtia tai sen motiivia.

Koiranulkoiluttaja löysi ruumiin 2.7.2009 aamulla puoli kuuden aikaan.

Esitutkinnassa selvisi, että kyseessä on vuonna 1955 syntynyt turkulaismies, joka oli joutunut silmittömän väkivallan kohteeksi. Uhrin ylävartalosta löytyi noin 80 pistohaavaa, joista useat olivat kuolettavia.

Poliisi on tutkinut rikosta murhana.

Poliisi kuulusteli aikanaan useita henkilöitä rikosepäilyn johdosta ja jutussa oli pari epäiltyä vangittunakin, mutta heidän osallisuuttaan tekoon ei voitu toteennäyttää.

Esitutkinta jatkuu, ja esitutkinta-aineisto siirtyy syyteharkintaan kevään aikana.