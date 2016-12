Turun yliopiston opiskelijoista on tehty Tinderiin tekaistuja profiileja

Turun yliopistolla on saattanut tapahtua yksityiselämää loukkaavia rikoksia deittipalvelussa saatujen tietojen avulla. Arkistokuva: Pekka Sakki

Turun ylioppilaslehti uutisoi keskiviikkona tapauksesta, jossa yliopiston opiskelijoita on huijattu Tinder-mobiilisovelluksen kautta.

Joukko ilmeisesti Turun yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoita oli luonut keksityt mies- ja naisprofiilit Tinderiin huijaamistarkoituksessa.

Sovelluksen kautta käydyissä keskusteluissa huijarit ovat saaneet arkaluontoistakin materiaalia, jota he ovat levittäneet keskenään ja ulkopuolisille.



– Olemme tietoisia, että uhreja on ollut. Tuntuu järkyttävältä, että kiusaamistapauksia on korkeakoulutasollakin, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) tämän vuoden hallituksen varapuheenjohtaja ja vuoden 2017 hallituksen puheenjohtaja Miika Tiainen kertoo.

Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksiköstä ei ole tullut tietoon Tinder-huijattuja.

– Olen saanut sellaisen käsityksen, että huijatut olisivat vain kauppakorkeakoulun opiskelijoita. Mutta en osaa sen tarkemmin sanoa, tässä vaiheessa tämä on lähinnä arvailua, Tiainen toteaa.