Turvallista puhelimen käyttöä ajaessa – Carrio lukee WhatsApp-viestit ääneen

Älypuhelimen käyttö ajaessa aiheuttaa paljon vaaratilanteita, mutta siitä huolimatta 80 prosenttia autoilijoista sortuu siihen.

Jyväskyläläisen Ficonic Solutionsin Carrio-sovellus on ehdolla vuoden tulokkaaksi autoteollisuuden arvostetussa TU Automotive Awardsissa Yhdysvalloissa. Carrio mahdollistaa älypuhelimesta tuttujen ominaisuuksien helpon ja turvallisemman käytön ajon aikana.

Android-käyttöjärjestelmässä toimivaan Carrioon voi tuoda suosikkisisältönsä, jonka jälkeen niiden käyttö on helppoa yksinkertaisen näytön avulla. Palvelu esimerkiksi lukee ääneen sähköpostit ja WhatsApp-viestit.

Tutkimuksissa on osoitettu, että Carrio lisää merkittävästi tarkkaavaisuutta verrattuna tavallisen älypuhelimen käyttöön.

– New-comer of the year -kategoriaan on valikoitunut kuusi lupaavaa yritystä maailmalta, suurin osa Pohjois-Amerikasta. Jo finalistiksi pääseminen on meille merkittävä tunnustus, Ficonic Solutionsin toimitusjohtaja Timo Salminen sanoo.