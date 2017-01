Tuuli on jo tyyntymässä, aallonkorkeus vieläkin yli turvallisuusrajan

Merellä, Kylmäpihlajasta länteen, on ankkuroituna kaksi rahtialusta, jotka odottavat pääsyä Rauman satamaan.



Se, koska laivat laituriin rantautuvat, riippuu täysin tuulen suunnasta, aallonkorkeudesta ja lumisateen sakeudesta.



Satamaan odotetaan näiden kahden aluksen lisäksi tänään vielä kolmea muutakin rahtialusta.



Rauman sataman laiturissa odottaa puolestaan neljä rahtialusta lähtemistä. Yksi niistä on odottanut jo eilisillasta alkaen.



Sataman laivalistojen mukaan kaikkien alusten aikataulut voivat vielä muuttua.



Tuuli on jo tyyntymässä huippulukemista, mutta aallonkorkeus on merellä vieläkin yli turvallisuusrajan.